Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yeşilli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yeşilli ilçesine ziyarette bulundu.

Mardin ve ilçelerini daha yakından tanımak amacıyla ziyaretlerini sürdüren Vali Demirtaş, Yeşilli ilçesini ziyaret ederek çeşitli konularda yetkililerden bilgi aldı.

Temasları kapsamında ilk olarak Yeşilli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Demirtaş, ilçe kaymakamı Emre Öztürk'ten brifing aldı.

Daha sonra kaymakamlıktaki birimleri gezip çalışanlarla bir süre sohbet eden Demirtaş, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret etti.

Ardından çarşı esnafıyla da bir araya gelen Demirtaş, onların taleplerini dinleyip sohbet etti.