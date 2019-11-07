Son Dakika Haberleri: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı
Son Dakika Güncel Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı

7 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında organ bağışı yaptı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında organ bağışı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız, Organ Bağışı Haftası kapsamında Vali Yaman'ı ziyaret etti.

Hafta kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verilen Mustafa Yaman, ziyarette organ bağışında bulunarak, organ bağış kartını aldı.

Yaman, yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bu kampanyaya destek olduğunu söyledi.

Vatandaşların da bu kampanyaya katılmalarını arzu ettiğini ifade eden Mustafa Yaman, "Kampanyaya destek amacıyla organlarımı bağışladım ve organ bağışı kartımı aldım." dedi.

Organ bağışının önemine işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"İnsan yaşadığı süre içerisinde çok fazla kaza ve hastalıklara maruz kalabiliyor. İnsanlar öldükten sonra da geride kalan insanlara yardımcı olmak istiyor. Bu çalışma ile organ bağışına duyarlılığı ve farkındalığı artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bir form doldurarak organlarını bağışlayabilirler. İl Sağlık Müdürlüğümüz bu doğrultuda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan dolayı onları kutluyorum. Duyarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Yavuz da Vali Yaman'a organ bağışına gösterdiği ilgi ve hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek, vatandaşlardan organ bağışı konusunda duyarlılık beklediklerini aktardı.

Organ Bağışı Haftası, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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