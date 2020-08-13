Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, belediye birimlerini inceledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Genel Sekreter Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesine ait birimleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirtaş, beraberinde Genel Sekreter Murat Süzen, daire başkanları ve kurum müdürleriyle Giysi Yıkma Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş aralığındaki öğrenciler için bilgisayar üzerinden robotik kodlamayı öğretmek amacıyla açtığı Kodla Mardin Merkezi (Kodlamardin) de ziyaret eden Demirtaş, merkezin donanımı, şu ana kadar kaç öğrenciye eğitim verdikleri, öğrenciye yararı gibi konulardan sorumlu personelden bilgi aldı.

Hayırsever vatandaşların yaptığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İhtiyaç Merkezinde de incelemelerde bulunan Demirtaş, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.