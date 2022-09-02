Vali Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'yi ziyaret etti

02.09.2022 10:16
Vali Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'yi ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Tatlıdede'yi ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Demirtaş, Tatlıdede ve ekibine başarılar diledi.

Tatlıdede ise ziyaretlerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'yi ziyaret etti - Son Dakika
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