Son Dakika Haberleri: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman

17 dakika önce

Mardin büyükşehir belediyesinden detaylar Detaylar Valinin gelmesi vatandaşlarla selamlaşma Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın açıklaması Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye binasına geldi.

Mardin büyükşehir belediyesinden detaylar
Detaylar
Valinin gelmesi vatandaşlarla selamlaşma
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın açıklaması
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye binasına geldi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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