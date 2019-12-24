Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi - Son Dakika

Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi

7 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 1. Cadde'de esnaf ziyaretinde bulunan Yaman, beraberinde eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan ile Kültür Sokak'ı gezdi.

Burada bir iş yerini ziyaret eden Yaman, şarkı söyleyen gençleri gördü. Yanlarına oturup bir süre onları dinleyen Yaman, gençlerle sohbet etti.

Yaman ve Orhan, daha sonra gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi, şiir okudu.

Yoldan geçen vatandaşlar da ilgiyle dinledikleri Vali Yaman ve Gülşen Orhan'a eşlik etti.

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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