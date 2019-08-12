Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Yaman, beraberinde Mardin Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu'dan bilgi alan Yaman, jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Vali Yaman ve beraberindekiler daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Huzur oldukça esnafımızın, vatandaşlarımızın yüzü gülüyor"

Yaman, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı Bölgede huzurlu bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Bayram nedeniyle güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını aktaran Yaman, hükümetin kararlı tutumu, alınan tedbirler ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlandığını vurguladı

Huzurla birlikte bir turizm hareketliği de yaşandığına dikkat çeken Yaman, şöyle dedi:

"Görüldüğü gibi bölgede bir huzur var. Turizme yönelik hizmet veren bütün yataklı alanlar dolu.Bu sevindirici. Huzur oldukça bölgeye gelen turist sayısı artıyor, bölgedeki esnafımızın, vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Mardinli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyor, bayramın huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bu huzurun böyle devam etmesini diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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