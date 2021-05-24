Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

24.05.2021 14:15
Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı, System.String[]

Mardin ve Batman'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı.

Mardin ve Batman'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS tarafından kaydedilen trafik kazaları görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Mardin'de bir araç sokaktan çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçlar park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi.

Bir diğer kaza ise Batman'da meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir servis aracına arkadan sürat yapan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yaya şeridine fırladı. Araçların yayalara çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. - MARDİN

Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Batman, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin ve Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı - Son Dakika


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