Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
3 saat önce
Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:03
ve Bingöl
'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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