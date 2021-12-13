Üye Girişi
MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

13.12.2021 09:15

MARDİN ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

MARDİN ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.

Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diyarbakır, Batman, Mardin, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor 09:23 Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor
Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı 09:18 Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor! 09:16 Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket 18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Son Dakika Haberleri
09:25 Milyonların gözü asgari ücret zammında!
09:23 Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor
09:20 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi
09:17 Son Dakika: Devleti vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon başlatıldı
09:16 Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı
09:16 Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor!
08:55 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu
08:42 Bakan Bilgin emeklilere müjde verdi: Maaşlarınızı düzelteceğiz
08:39 İstanbullular trafikte kaldı! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor
08:30 Milyonlarca çalışanın kader günü: Asgari ücret bugün belli olacak
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi         
09:20
Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı         
09:17
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 09:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: MARDİN VE ÇEVRE İLLERDE YOĞUN SİS; 3 KENTTE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement