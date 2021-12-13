Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 kentte uçak seferleri iptal edildi (3) - Son Dakika

SİS KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, gece yarısı Diyarbakır- Batman kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, virajlı yolda sis nedeniyle kontrolünü kaybeden A.B.'nin kullandığı 47 ABG 411 plakalı kamyon, yol dışına çıktı. Kazayı görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü A.B.'yi Çınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis bölgede tedbir alırken, kamyon çekici ile yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi gören sürücü A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, -