TAKOGRAFTA HİLE KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

MARDİN ve Gaziantep'te yaşanan kazaların ardından otobüs ve kamyonlarda takograf cihazları tekrar gündeme geldi. Takograf Bilirkişisi Caner Sayan, cihazlar üzerinde hilenin arttığını belirtti. Bu durumun kazalara davetiye çıkardığı belirten Sayan en fazla yapılan hilelerin ise başkasının kartını kullanmak, elektronik sistem üzerinden yapılan düğme yöntemi, aracın ana beyin sistemini karıştırmak ve mıknatıs yöntemi olduğunu belirtti.

Mardin ve Gaziantep'teki kazaların ardından otobüs, kamyon ve TIR gibi araçlarda takılı bulunan, araçların sürat veya katedilen mesafe gibi bilgileri kaydeden takograf cihazlarını tekrar gündeme getirdi. Araçların kullanım süresi, hızı, dinlenme süresi, kimin kullandığı gibi birçok önemli bilgiyi kayıt altına alan cihazlar trafik güvenliği ve denetimler açısından önemli bir rol oynuyor. Cihazlar sayesinde kazalar önlenebiliyor. Bu denetimlere takılmak istemeyen bazı araç şoförleri ve araç sahipleri takograf üzerinde çeşitli oynamalar yapabiliyor.

TAKOGRAFI DEVRE DIŞI BIRAKTIĞINIZDA ARACIN DİĞER ELEKTRONİK SİSTEMLERİ DE ÇALIŞMAZ HALE GELİYOR"Konuyla ilgili bilgi veren Takograf Bilirkişisi Caner Sayan, "En başta sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerini takip eden bir cihaz. Bu cihazlar elektronik cihazlar yanıltılma ihtimalleri çok fazla. Bilinçsiz kişiler bu cihazları manipule ediyorlar veya bozmaya çalışıyorlar kayıt tutmasın diye. Bunu yaparken takografı devre dışı bırakıyorlar. Devre dışı bırakınca aracın elektronik sistemi karışıyor. Karışınca da aracın ABS fren sistemi gerekli direktifleri aracın beynine gönderemiyor. Takografı devre dışı bıraktığınız anda aracın diğer elektronik sistemleri de çalışmaz hale geliyor" diye konuştu.

EN YAYGIN 4 HİLESayan, "Kazalarda yorgunluk büyük bir etken birçok sürücü başkasının kartını kullanıyor. Şoförlerin 15 saat, 16 saat, 20 saat araç kullandığına dair bilgiler alıyoruz." ifadelerini kullandı. Takograf üzerinde yapılan en yaygın 4 hileyi sıralayan Sayan, "Birincil olarak kullanılan yöntem başkasının kartını kullanmak. Kendi kartı yerine başkasının kartını kullanarak sürmeye devam ediyor. Bu en sık karşılaştığımız yöntem. Emniyetin son dönemde yaptığı denetimlerde 5 bine yakın kart yakalandı bu şekilde. Takografın elektronik sistemi üzerinde yapılan düğme dediğimiz sistemler var. Onlarda da sistem kapatıldığı vakit eğer çok bilinçsizce yapıldıysa direk elektronik sistemi karıştırmaya başlıyor. Elektronik sistemi karıştırmadan daha bilinçli yapılan bazı sistemler var. Genelde yurtdışında karşılaşıyoruz. Yine aracın beyin sistemini karıştıran bir sistem var" dedi.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Cezaların caydırıcı olmadığını dile getiren Sayan, "Avrupa'da en küçük ceza 700 Euro iken, Türkiye'de en yüksek ceza bin 500 TL. Cezalar caydırıcı değil. Hileli bile yakalansa bin 500 lira ödüyor kurtuluyor. Bu kadar basit ama Avrupa'da 700 Euro'dan başlıyor eğer hileli yakalatırsanız 60 bin Euro'ya kadar çıkıyor cezalar" şeklinde konuştu. 20 yıllık takograf ustası Yusuf Tatar ise, "Yetkiyi kötü kullanan firmaların olacağını düşünmüyorum. Tüm işlemler kayıt altında. Manipülasyon yapanlar zaten merdiven altıdır. Takograf servisinin yapma şansı yok. Çünkü yaptığı bütün aktiviteler kayıt altında" ifadelerini kullandı.