Mardin ve Midyat'ta Noel ayini - Son Dakika
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Mardin ve Midyat'ta Noel ayini

6 saat önce

MARDİN ve Midyat ilçesindeki Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı düzenledikleri ayinlerle kutladı.

Mardin ve Midyat'ta Noel ayini, System.String[]

MARDİN ve Midyat ilçesindeki Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı düzenledikleri ayinlerle kutladı.

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel'i 1600 yıllık Kırklar Kilisesi'ne düzenledikleri ayinle kutladı. Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ve 3 saate yakın süren ayinde kız ve erkek koroları Süryanice ilahiler okudu.

Süryanice, Arapça, Kürtçe ve Türkçe ilahi ve duaların okunduğu ayine Mardin'i ziyarete gelen turistler ile bazı Müslümanlar da izleyici olarak katıldı. Ayinde Hz. İsa'nin doğduğu ve çobanlar tarafından bir mağarada bulunuşu, ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Erkekler korosu ve ruhani liderler mangalda yakılan ateşin etrafında döndü. Süryani ruhani liderler daha sonra kilisenin karşılama salonunda bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.

BARIŞ İÇİN DUA ETTİLER

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, ayin sonunda yaptığı açıklamada, dünyaya barışın hakim olması ve yaşanan savaşların sona ermesi için dua ettiklerini söyledi. Noel'de özellikle huzurun ve selametin vuku bulması için dualar ettiklerin anlatan Metropolit Özmen, "Ülkemiz çok kıymetli, kutsal ve çok değerli bir ülke. Etnik dini ve kültürel unsurları ile bir bütün olarak ülkemizin ayakta, zinde, barış içinde olması için bu ruhani mevsimler çok değerlidir. Bu mevsimlerde birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve karşılıklı anlayışımızı birbirimize karşı uyguluyoruz. Mardin ve çevresinde bulunan bütün inanların bayramını kutlarken, sevincimize iştirak edenlere teşekkür ederim. Orta Doğu ve dünya hepimize, bütün insanlara yetecek, onları barındıracak kadar büyüktür. Bizim bütün dualarımıza özellikle Orta Doğu'da barışın huzurun ve sükünetin hüküm sürmesi için dualarımızda hep o yönde" dedi.

Ayin sonrasında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve beraberindeki protokol üyeleri Kırklar Kilisesi'ni ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

MİDYAT'TAKİ KUTLAMALAR MORT İŞMUNİ KİLİSESİ'NDE YAPILDI

Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler ise Noel'i, Mort İşmuni Kilisesi'nde düzenledikleri ayinle kutladı. Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönettiği ayine Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ile çok sayıda davetli katıldı.


Midyat, Mardin, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
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