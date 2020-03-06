Mardin ve Siirt'teki öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler İdlib'de görev alan Mehmetçiğe destek için Kur'an okudu.

Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, haftanın belirli günlerinde İdlib'de görev alan güvenlik güçleri için Kur'an-ı Kerim okuyor, şehitler için dua ediyor.

Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mevlan Taşkın, İdlib'de görev yapan ve görevini sürdürürken şehit düşen Mehmetçik için öğrencilerin talebi üzerine program yaptıklarını söyledi.

"Şehitlerimize olan minnettarlığı dile gitmek için Kur'an-ı Kerim okuduk, hatim indirdik." diyen Taşkın, şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Taşkın, "Çocuklarımızın duyarlılığı bizi mutlu etti." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Fatih Üründü, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini belirterek, İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an okuduklarını anlattı.

Üründü, "Allah şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. İdlib'de görev yapan askerimiz de inşallah sağ salim evlerine dönerler, ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.

Fatma Nur Karayel, arkadaşlarıyla şehitler için ve görev yapan asker ağabeyleri için Kur'an okuduklarını aktardı.

Zeynep Özgün de güvenlik güçlerine başarı dilediklerini ifade ederek, "İdlib şehitleri dua ettik. Görev yapan ağabeylerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı İlk ve Ortaokulu öğrencileri de İdlib'deki Türk askeri için okul bahçesinde bir araya geldi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler okul bahçesinde Türk bayrağı eşliğinde "Bahar Kalkanı" yazılı koreografi oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçik için dua okudu.