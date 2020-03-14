Mardin ve Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika
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Mardin ve Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapılıyor

6 saat önce

Şırnak ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon devam ediyor.

Mardin ve Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapılıyor, System.String[]

Şırnak ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 80 sağlık uzman personeli ve 40 araçla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda şehirlerarası otobüs terminali, hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, havalimanı, tarihi mekanlar, camiler, kiliseler, toplu ulaşım araçları, şehirlerarası hizmet veren araçlar, vatandaşların toplu kullandığı mekanlar dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Vali Mustafa Yaman, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışmaların sıklıkla sürdürüleceğini söyledi.

Yaman, "Alınmış ve alınacak tedbirlerle ülke olarak bu problemin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kızıltepe Belediyesi ekipleri de kamu kurumları ve havalimanı, cami, sağlık merkezleri, Cumhuriyet Meydanı ve halkın yoğunlukla kullandığı birçok alanı dezenfekte etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, çalışmaların aynı titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Devlet Hastanesinde de poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi.

Uzman ekiplerce yapılan çalışmaların yanı sıra polikliniklere dezenfektan kutuları yerleştirildi.

Özel eğitim kurumlarında da dezenfeksiyon yapıldı.

Şırnak, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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