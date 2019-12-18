Mardin ve Şırnak'tan evlat nöbetindeki ailelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin ve Şırnak'tan evlat nöbetindeki ailelere destek - Son Dakika

Mardin ve Şırnak'tan evlat nöbetindeki ailelere destek

6 saat önce

Diyarbakır'da ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Mardin ile Şırnak şube yönetimleri de destek verdi.

Mardin ve Şırnak'tan evlat nöbetindeki ailelere destek, System.String[]

Diyarbakır'da ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Mardin ile Şırnak şube yönetimleri de destek verdi.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleme, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Mardin ile Şırnak şube yönetimleri de Diyarbakır'a giderek destek verdi.


Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere ziyarette bulunan heyet adına açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Mardin Şube Başkanı Bedrettin Doğan, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanında olduklarını söyledi. Doğan, "Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz. Bir anne için dünyada evladından daha kıymetli hiçbir varlık yoktur. Çocuklarının ayağına taş değse yüreği titreyen annelerin, günlerdir süren eylemleri Türkiye gündemindeki yerini korumaktadır. Annelerimizin bu isyanı, elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duyguları üzerinden timsah gözyaşları döken eli kanlı örgüt ve uzantılarının gerçek yüzünü gösteren ibretlik bir durumdur. Diyarbakırlı annelerin Hacire Akar ile başlayıp Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer'le devam eden 'Evladımı geri istiyorum' çığlıkları gün geçtikçe büyümüştür. Bu eylem, sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi bir mücadeledir. Bizler, hepimizin ortak acısı olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren, büyük bir inançla hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi veren, evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınların ve cesur ailelerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Heyette Mardin Şube Başkanı Bedrettin Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Şırnak, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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