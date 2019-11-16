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Mardin yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar

6 saat önce

Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılarMardin'in Nusaybin ilçesinde çuvala konup, lağım çukuruna atılan 5 yavru köpekten biri telef oldu, 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çuvala konup, lağım çukuruna atılan 5 yavru köpekten biri telef oldu, 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin ilçesi Gıranvas Mahallesi'nde dün, lağım çukurundan gelen köpek seslerini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, lağım çukurunda yaptıkları incelemede çuval içerisinde yavru köpeklerin olduğunu belirledi. Merdivenle lağım çukuruna inen itfaiye erleri, çuvala bırakılan 5 yavru köpeği çıkardı. Köpeklerden birinin telef olduğu belirlendi. Kurtarılan 4 köpeğin, havyan barınağını teslim edileceği öğrenilirken, yavruları lağım çukuruna atan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Mardin yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar
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