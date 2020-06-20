MARDİN YENİ KÜTÜPHANE, ÜNİVERSİTE ADAYLARININ ÇALIŞMA ALANI OLDU - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençler, normalleşme süreciyle beraber, 1 Haziran'dan itibaren yeni binada hizmete açılan Halk Kütüphanesi'nde sosyal mesafe ve maske kuralına uygun ders çalışıyor.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, 7 bin kitaplı ve 50 kişinin aynı anda çalışabileceği, bilgisayar, çalışma, dinlenme ve kafe bölümlerinden oluşan, 280 metrekare alan üzerine kurulu yeni kütüphane binası, normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da hizmete açıldı. Sınavlara hazırlanan adayların çalışma alanı haline gelen kütüphanenin personeli, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uygun dizayn edilen alanda, maskesi olmayan öğrencilere maske vererek ve içecek ikramında bulunarak rahat bir ortamda çalışmalarını sağlıyor.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Ege, normalleşme süreciyle birlikte yeni kütüphanede hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Kaymakamlık tarafından tahsis edilen yeni çalışma masaları, 7 bin kitap, sandalyeler ve bilgisayarlarla hizmet vermeye başladık. Bilgisayar, dinlenme, kafe bölümü ile 2 ayrı çalışma bölümünden oluşan yeni binada sınava hazırlanan öğrencilere, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek hizmet veriyoruz" dedi.

'SESSİZ, SAKİN VE GÜZEL BİR ORTAM'

Üçüncü kez YKS'ye hazırlanan ve geçen yılki sınavda az bir puan farkla tıp fakültesi hedefini kaçırdığını belirten Berkay Bedirhan Alaş (20), "Covid-19 nedeniyle çalışmalarımızı yeterince yapamadık. 1 ayımız gitti. Onun yerine bize 30 dakika fazladan süre verildi. Çalışmamız azaldı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Dışarı çıkamayan bir öğrenci ne kadar çalışabilir o da ayrı bir konu. Hiç nefes alamıyorsun. Sürekli ders çalışmak da olmuyordu. Kütüphanemiz çok iyi oldu. Çalışabiliyoruz. İyi bir ortam var. Sessiz, sakin ve güzel bir ortam var" diye konuştu.

Gece gündüz demeden YKS'ye hazırlandığını ifade eden Mekiye Perçin de (18) şunları kaydetti:

"Covid-19 nedeniyle iyi bir çalışma yapamadık. Sınav, önce ileriye alındı. Konuları ona göre hazırladık. Sonra geriye alındı. Kütüphanenin açılması iyi oldu ama Cumartesi ve Pazar günleri de açık olsaydı daha iyi olurdu."

YKS'ye hazırlanan diğer öğrenciler de sınava az bir süre kaldığını, içecek ikramından memnun olduklarını ve kalabalık aile ortamından uzakta, yeni kütüphanede rahat bir ortamda sınava hazırlandıklarını söyledi.