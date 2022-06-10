Mardin Yeşilli'de "Napolyon" kirazında hasat dönemi başladı

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen ve uzun yıllardır adına festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadına başlandı.

İlçede bu yıl 3 bin dekar alanda üretimi yapılan kiraz hasadından yaklaşık bin ton rekolte bekleniyor.

Talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.

İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde üretici Mehmet Salih Özer, AA muhabirine, dededen kalma topraklarda geleneksel yöntemlerle kiraz yetiştirdiklerini belirterek, ürünlerinin Türkiye'nin her yerinden talep gördüğünü söyledi.

"Siparişimizi önce alıyoruz, kirazlarımızı dalında satıyoruz." ifadesini kullanan Özer, geçen senelere göre verimin biraz düşük olduğunu belirtti.

Aynı mahallede üretici Hacı Hasan Kaymaz ise hasat ettikleri kirazı Kızıltepe ilçesinde kendi marketlerinde sattıklarını, kirazın yoğun talep gördüğünü anlattı.

Kirazın kalitesinin herkes tarafından bilindiğini aktaran Kaymaz, "Her sene istediğim kadar tutuyordu ama bu sene biraz kuraklık vardır. Yine de çok şükür, çok kaliteli." dedi.

"Kirazımızı yiyen bir daha yemek istiyor"

İlçe merkezinde üretici Nevin Acu da Yeşilli denilince akla ilk kiraz geldiğini dile getirerek, üretimini yaptıkları kirazın çok güzel olduğunu söyledi.

"Kirazımızı yiyen bir daha yemek istiyor. Mayısın ortasından sonra kirazımız yetişmeye başlıyor ve siparişlere yetişemiyoruz artık." diyen Acu, sürekli kiraz siparişi aldıklarını bildirdi.

Acu, "Talepler, şubat ve mart ayında başlıyor. Temmuzun sonuna kadar talepler gelmeye devam ediyor. Dağlık alanlarımızdaki kiraz ağaçlarımız biraz geç yetiştiğinden temmuza kadar hasat sürüyor." dedi.

Salgın nedeniyle 2 yıl ara verilen festival yapılacak

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, kirazın başkenti olarak nitelendirilen ilçelerinde hasadın başladığını söyledi.

Yağışlar nedeniyle yüksek verim beklemediklerini ancak kalitesinin, tadı ve aromasının her sene daha da iyi olduğunu anlatan Demir, salgın nedeniyle 2 yıldır yapamadıkları festivalin bu sene 16'ncısını düzenleyeceklerini bildirdi.

Kiraz tanıtımının yanı sıra birliği beraberliği ve kardeşliği perçinlemek istediklerini dile getiren Demir, "22 sene önce yola çıktığımız bu festivalimiz pandemi ve çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman kesintiye uğradıysa da bu sene amacına ulaşacak şekilde büyük bir katılımla yapacağız." diye konuştu.

Susuz tamamen organik yetişen kirazın yoğun talep gördüğünü anlatan Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tamamen doğal ortamda yetişen kirazın lezzeti ve aroması farklıdır. Bu kirazda aşılama yöntemi var, mahlep ağacının aşılanmasıyla üretimi yapılıyor. Onun verdiği lezzet hemen anlaşılıyor. Burada verimden ziyade lezzetin ve aromanın kaybolmaması için gayret gösteriyoruz. Bu sene geçmiş yıllara nazaran kalitemiz aynı ancak verimi düşük. Çiftçilerimizi biraz üzecek olsa da rabbimize şükür ediyoruz."