Son Dakika Haberleri: Mardin yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Son Dakika Güncel Mardin yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Mardin yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde, dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu. Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Nusaybin, Duruca, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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