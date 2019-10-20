Mardin yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.
Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde, dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu. Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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