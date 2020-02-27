Kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin, yıllık ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde tarıma dayalı sanayide büyük gelişme gösteren ve girişimciler için gözde il haline gelen Mardin'de üretilen un, bulgur ve makarna Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

OSB'de 143 fabrika üretimde

Türkiye'nin bulgur ihracatının yüzde 35'ini, un ihracatının yüzde 32'sini ve makarna ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiren Mardin, ikinci OSB'nin faaliyete girmesiyle ihracatını 1 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyor.

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, AA muhabirine, 3 bin dekar alana kurulu OSB'de başta gıda olmak üzere tekstil, inşaat, mobilya ve kozmetik sektörlerinde 143 fabrikanın yer aldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ikinci OSB'nin altyapı çalışmalarına da hız verildiğini bildiren Duyan, şöyle devam etti:

"Mardin OSB'deki 143 fabrikada 5 bin kişi çalışıyor. İhracatın yüzde 90'ını Irak üzerinden yapıyoruz. Bölgemizin en büyük sorunu istihdam bu nedenle ağırlıklı tekstile önem verdik. Tekstil bölgenin istihdamını artıran bir sektör. Mardin OSB'de 12 tane tekstil atölyesi bulunuyor. Tekstilde talepler de devam ediyor. Devletin teşvik uygulaması sayesinde tekstil konusunda yatırım için çok cazip bir yer."

Başkan Duyan, Mardin'in 2007'deki ihracatının 257 milyon dolar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"2019 yılını 795 milyon dolar ile kapattık. İhracatı 3'e katladık. Hedefimiz ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmak. İkinci OSB'ye yatırımcının ilgisi çok fazla. Mardin, Orta Doğu'ya açılan kapı. Orta Doğu'ya ihracat yapmak için Mardin'e yatırım yapılması lazım. Suriye ve Irak'taki sorunların tamamen bittiğini düşündüğümüzde gelecekte Mardin bunlardan çok büyük pay alacak. Mardin'e yatırım yapılmaması için hiçbir neden göremiyoruz."

Mardin bulgur üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiriyor

Mardin Bulgur Sanayicileri Dernek Başkanı Faysal Sun da dünyanın en kaliteli bulgurunun Mardin'de yetiştirildiğine işaret ederek, "Mardin Türkiye'deki bulgur üretimin yüzde 25'ini gerçekleştiriyor. Mardin bulgur ihracatında birinci sırada yer alıyor. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız. Bulgurunuz her yerde birinci derece işlem görmekte. Hedefimiz ihracatı ikiye katlamak." dedi.