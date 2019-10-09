Son Dakika Haberleri: Mardin ypg'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi
Son Dakika Güncel Mardin ypg'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Mardin ypg'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

1 saat önce

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendiMardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde PKKYPG'li teröristlerin, 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Mardin ypg'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi, System.String[]

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde PKKYPG'li teröristlerin, 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik harekat hazırlığı sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler, önceden kazdıkları hendeklerin üzerine 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştiriyor. TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlerin beton blokları, hendeklere yerleştirilmeye devam ettiği Nusaybin'den görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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