Mardin Ypg'li Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu Görüntülendi
25 dakika önce
Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKKYPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye
'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKKYPG'lilerin konvoyu Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKKYPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı. Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:34 Kaynak: DHA
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