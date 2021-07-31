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Mardin1969 Spor top başı yaptı - Son Dakika

Mardin1969 Spor top başı yaptı

31.07.2021 10:53
Mardin1969 Spor top başı yaptı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Mardin1969 Spor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Mardin1969 Spor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüp başkanlığına Nasır Duyan'ın seçilmesi Teknik Direktörlük görevine ise deneyimli hoca Seyithan Özdaş'ın getirilmesi ile yapılanma sürecini tamamlayan Mardin1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumunda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik direktör Seyithan Özdaş, yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşularıyla başlarken kondisyon koşuları ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile sona erdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşen antrenmanda Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, sezon hazırlıklarına ilişkin kulüp başkanı Nasır Duyan ve başkan yardımcısı Cebrail Aslan'dan bilgiler aldıktan sonra futbolcularla bir araya gelerek Mardinli futbolseverlere bir sözlerinin olduğunu hatırlatarak yeni sezon için başarılar diledi.

Kırmızı lacivertliler 2. Lige yükselmek için iç ve dış transfer çalışmalarına hız vererek Çatalcaspor'dan sağ bek pozisyonunda oynayan Ramiz Ok, Batmanpetrolspor'dan kaleci Akın İsmail Köroglu, Karaköprübelediyespor'dan sol bek pozisyonunda oynayan Hakan Albayrak, Siirtspor'dan forvet pozisyonunda oynayan Abdulkadir Özdemir, Adıyamanspor'dan sağ-sol açık pozisyonlarında oynayan Ömürcan Karaca, iç transferde Rıdvan Sönmez, Nimet Kayaalp, Turgut Zengin, Vedat Altaş, Eren Yalçın, Sercan Yılmaz, Özgür Kazar ve Yusuf Eren Aykız ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında İstanbul temsilcisi Modafen Futbol Kulübü 5 Eylül Pazar günü karşılaşacak Mardin1969 Spor ligin son maçında ise yine kendi seyircisi önünde Çankaya Futbol Kulübü ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak. Mardin1969 Spor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girerek hazırlık maçları gerçekleştirmeyi planlıyor. - MARDİN

Mardin1969 Spor top başı yaptı
Mardin1969 Spor top başı yaptı
Mardin1969 Spor top başı yaptı
Mardin1969 Spor top başı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, oyunlar, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mardin1969 Spor top başı yaptı - Son Dakika Spor


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