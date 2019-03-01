Son Dakika Haberleri: Mardinde Güvenli Ulaşım İçin Eğitim

Mardinde Güvenli Ulaşım İçin Eğitim

52 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli, sağlıklı ve huzurlu ulaşım için toplu taşıma araçlarının şoförlerine eğitim verildi.

Mardinde Güvenli Ulaşım İçin Eğitim, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenli, sağlıklı ve huzurlu ulaşım için toplu taşıma araçlarının şoförlerine eğitim verildi.

Ulaştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile şoförlere yolcu ile iletişim, güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri, stres yönetimi ve öfke kontrolü, ilk yardım ve meslek hastalıkları, trafik kurulları ve işaretleri gibi birçok konuda ders aldı.

Çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, bu eğitimlere önem verdiklerini söyledi.

Yaman, "Ulaşım mastır planımız kapsamında Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Derik, Midyat ve diğer ilçelerimizde toplu taşıma araçlarının revizyonunu sağlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine aldık. Bu sayede vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve konforlu ulaşım yapma imkanı sağladık" dedi.

Eğitimlerin hem sürücüler hem de vatandaşlar için önemli olduğunu belirten Yaman, "Şehir merkezinde ve ilçelere yolcu taşıyan toplu taşıma araç sürücülerinin eğitimlerine önem vererek sürekli hale getirdik. Yaptığımız bu eğitimler sayesinde sürücülerimiz daha duyarlı hale gelirken vatandaşların ve yavrularımızın güvenli yolculuk yapması sağlanıyor. Eğitimlerde, sürücü yolcu iletişimi, güvenli sürüş teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, trafik kuralları gibi konular üzerinde duruluyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel
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