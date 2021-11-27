Mardinli 14 yaşındaki Rıfat protez bacağa kavuştu - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sol bacağı 7 yıl önce mısır tarlasında biçerdövere sıkışması nedeniyle kesilen 14 yaşındaki Rıfat Özbek, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğinin desteğiyle protez bacağa kavuştu.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, dernek yöneticileri ve sağlık ekipleri, Rıfat'ı evinde ziyaret ederek, protez bacağı ulaştırdı.

Rıfat, sağlık ekiplerinin de yardımıyla takılan proteziyle ilk adımlarını attı.

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek ve hayırseverlerin Rıfat'ın durumuna kayıtsız kalmadığını, yeni protez bacakla çocuğun bundan sonraki süreçte ailesiyle daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdüreceğini söyledi.

Bu tür yardımların özellikle hayırsever vatandaşların katkısıyla yapılmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Çam, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte bisikletini de getireceğiz. Devletin sosyal devlet olması nedeniyle her noktada yardımlarımız ziyadesiyle oluyor. Toplumumuzun bütün kesimine ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Beraber paylaşırsak mutlu oluruz. Bütün vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum; var olan imkanlarınızı etrafınızdakilerle paylaşın."

Çam, Rıfat'ı voleybol maçına götüreceğini ve evlerinin damlayan çatısının onarılacağını sözlerine ekledi.

Derneğin başkanı Sadettin Kandemir de "Rıfat çok mutlu, yeni protez sayesinde yürüyebiliyor, top oynayabiliyor. Bizler de mutlu olduk. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Rıfat gibi bütün çocuklar mutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Protez bacağa kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Rıfat Özbek ise "Bu protez ağır değil çok rahat, koşabiliyorum da. Teşekkür ediyorum." dedi.

Daha önce demirden protez kullanıyordu

İlçenin Mezopotamya Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Süreyya ve Şahin Özbek çiftinin oğlu Rıfat, henüz 7 yaşındayken sol bacağını biçerdövere kaptırmıştı. Bacağı diz kapağından kesilen çocuğun ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle demirden protez bacak yaptırabilmişti.

Ağır olduğu için protezi kullanamayan 8. sınıf öğrencisi Rıfat'ın, tek bacağıyla güçlükle otobüse binmeye çalışırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği yöneticileri aileyle irtibata geçmişti.