Mardinli çift, devlet desteğiyle açtıkları atölyede telkari sanatını yaşatıyor - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde devlet desteğiyle atölye kuran genç çift, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen telkariyi yaşatmaya çalışıyor.

Mardinli İbrahim Cihan ve Rukiye Cihan çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sanatkarlara verdiği destekle Birinci Cadde'de atölye kurdu.

Genç çift, yaklaşık 7 ay önce yüzde 55 hibe desteğiyle kurdukları atölyede, Anadolu'nun 3 bin yıllık gümüş işleme sanatı olan telkari ürünler hazırlıyor.

Kol düğmesi, tespih, kravat iğnesi, yüzük, küpe, masa üstü kalemlik, plaket, fors, kolye ve her türlü takı ile süs eşyası yapan çiftin hazırladığı ürünler hem yurt içi hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Rukiye Cihan, AA muhabirine, telkari sanatını yaklaşık 6 yıldır yaptığını, devlet desteğiyle açtıkları atölyede eşi ile çalıştığını söyledi.

Bu sanatın yok olmamasını arzu ettiklerini belirten Cihan, "Mardin'e özgü olan bu sanatı yaşatacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Sipariş üzerine ve buraya gelen yerli ve yabancı turistlere satıyoruz." dedi.

25 yıldan bu yana bu işi yaptığını ifade eden İbrahim Cihan da bu mesleği yapmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Cihan, "Devletin desteği ve Allah'ın izniyle iş yerimizi açtık. Bu meslekte çalışırken büyük maddi gücümüz yoktu. Devletin desteği güzel oldu. Allah razı olsun. Bu mesleği yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.