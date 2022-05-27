Mardinli Çiftçi: "Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz" - Son Dakika
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Mardinli Çiftçi: "Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz"

27.05.2022 17:39

Mardinli çiftçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’ya dert yanarak mazot fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle tarlasını süremediğini, işçi tutarak elle çapalama yaptıklarını söyledi. Çiftçi, “Sabahtan akşama kadar tarlanın içindeyiz” dedi.

Mardinli çiftçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya dert yanarak mazot fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle tarlasını süremediğini, işçi tutarak elle çapalama yaptıklarını söyledi. Çiftçi, "Sabahtan akşama kadar tarlanın içindeyiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Arıklı köyünü ziyaret etti. Karaca ve milletvekilleri, üreticilerin sorunlarını dinledi, çocuklarla sohbet etti.

Karaca, traktörde kullanılan mazotun ÖTV'sinin yüksek, lüks tekne olan yatlardan düşük vergi alındığını belirterek, "Mazot ve gübrenizdeki vergiyi kaldıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik üreten santraller kuracağız. İktidara geldiğimizde buraların ilk çözülecek sorunları bunlar. O gün geldiğinde elektriğe para vermeyeceksiniz, mazotu ucuza alacaksınız. Daha çok ekeceksiniz. Bugüne kadar oyunuzu alıp sizi unutanlara bu defa sandıkta ders verin" diye konuştu.

150 dönümlük tarlasını el emeğiyle çapalayan bir çiftçi ise mazotun pahalı olması nedeniyle tarlayı süremediğini söyledi. Sondajla sulama yaptığını, elektrik faturasının ektiği ürün kazancından daha fazla olduğunu belirten üretici, "Mazotun litresi 22 lira. Biz tarlayı süremiyoruz. 150-170 liradan yevmiyeci tuttuk. Sabahtan akşama kadar tarlanın içerisindeyiz. Geçen sene 20 milyara (bin TL) yakın mal almıştık buradan 150 milyon (bin TL) elektrik parası verdik" dedi.

Mardinli Çiftçi: Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz
Mardinli Çiftçi: Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz
Mardinli Çiftçi: Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz
Mardinli Çiftçi: Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mardinli Çiftçi: 'Mazot Pahalı, Tarlayı Süremedik. Elle Çapalıyoruz' - Son Dakika


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