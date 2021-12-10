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MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK - Son Dakika

MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK

10.12.2021 08:54

MEZOPOTAMYA'nın en verimli topraklarının bulunduğu Mardin'de çiftçiler dron ile ilaçlama yapmaya başladı.

MEZOPOTAMYA'nın en verimli topraklarının bulunduğu Mardin'de çiftçiler dron ile ilaçlama yapmaya başladı. Mardin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vedat Durak, yeni sezonda teknolojik ekipmanlarla ilaçlama yapıyoruz" dedi.

Hayatın bir çok alanında büyük kolaylık sağlayan dron teknolojisi çiftçilere de iş gücü, zaman ve yakıttan tasarruf sağlıyor. Dron teknoloji ile tarım yapmak isteyen çiftçiler, yeni teknolojileri devreye sokuyor. 10 litre ile 48 litreye kadar ilaç alabilen dronlardan tasarruf etmek ve ilaç tasarrufu yapmak isteyen çiftçiler tarafından tercih ediliyor. 3855 hektarın tarım alanında kullanıldığı Mezopotamya ovasında tarım ilaçlamaları artık dronlarla yapılıyor.

DRONLARLA ARAZİ İLAÇLAMASI YAPILIYOR

Bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin davet edildiği 'Çiftçi Buluşması' programında dronlarla yapılabilen ilaçlama yöntemleri anlatıldı. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada çiftçileri ilk defa hem dronlarla tanıştılar hem de ilaçlama yapabileceklerini öğrendiler. Tanıtımı yapılan ve 20 kilo ile 48 kilo arasında taşıma kapasitesi olan dronlar günde 300 dönüm arazide ilaçlama yapılabiliyor. Mardin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vedat Durak, yeni sezonda teknolojik ekipmanlarla, dronlarla ilaçlama yapmayı planladıklarını söyledi. Durak, "Traktörlerin, makinelerin girmediği yerde dronlarla ilaçlama yapılıyor. Özellikle mısırın koçan döneminde kurta karşı, belirli bir boya geldikten sonra traktör eğer giremiyorsa yabancı ot ilaçlaması için yeni bir inovasyon dronla ilaçlama yapılacak" dedi.

MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK
MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK
MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK
MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK

Ziraat Mühendisleri Odası, Mezopotamya, Mardin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİNLİ ÇİFTÇİLER DRON İLE İLAÇLAMA YAPACAK - Son Dakika


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