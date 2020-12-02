Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu - Son Dakika

Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu

02.12.2020 16:00

- Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 12 yıllık evli Narin-Mehmet Emin Çeçen çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok ilde farklı tedavi yöntemlerine başvurdu.

- Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu

DİYARBAKIR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 12 yıllık evli Narin-Mehmet Emin Çeçen çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok ilde farklı tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Çeçen çifti arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Çeçen çiftinin, burada yapılan akupunktur ve fitoterapi tedavileri ile çocuk hasreti son buldu.

Kızıltepe'de yaşayan 12 yıllık evli Narin-Mehmet Emin Çeçen çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca farklı illerde birçok kliniğe başvurdu. Olumsuz sonuçlar alan Çeçen çifti, en son Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu Prof. Dr. Çoksüer ve ekibi çifte, akupunktur ve fitoterapi tedavileri uygulamasıyla Çeçen çiftinin çocuk hasreti, gebelik kesesinin görülmesiyle son buldu.

"Hastamızın başarısız birçok tüp bebek denemesi olmuş"

Prof. Dr. Çoksüer, hastasının 12 yıllık evli olduğunu ve birçok başarısız tüp bebek denemesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız çok sayıda aşılama tedavisi geçirmiş. Ayrıca normal yollardan tedavi denenmiş. Fakat bir türlü çocuk sahibi olamadığını söylüyor. Tabi kliniğimize geldiğinde psikolojik olarak da ciddi anlamda bir stres yükü olduğunu gördük ve birçok tedavi yapılmış hasta sonuç alınamamış. Biz de bu hastayı değerlendirdiğimizde ilk önce hastaya fitoterapi tedavisi uyguladık. Sonrada tüp bebek tedavisi için akupunktur tedavisi planladık. Biz burada akupunktur tedavisinden yararlanırken dört tane etki mekanizmasından yararlanıyoruz. Birincisi stresi azaltmak, ikincisi hormon düzenini sağlayıp özellikle yumurtaların sağlam ve kaliteli hale getirmeyi istiyoruz. Üçüncüsü rahim duvarının kalınlaşmasını, dördüncüsü de bağışıklık sistemini güçlendirerek etkisini artırmak için uğraşıyoruz" dedi.

"Tedavide doğru hekim olması çok çok önemli"

Hastanın umutsuz olduğunu, çocuk sahibi olmayacağını düşündüğünü kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, "Çünkü 12 yıl, dile kolay hem psikolojik olarak bir stres hali vardı hem de çocuğu olmayacağını zannediyordu. Ta ki transfer edilinceye kadar. Sonrada test günü yapmaya karar verdik. Gebelik sonucu pozitif oldu. Hasta gözlerine inanamadı. Ta ki artık gebelik kesesini görünceye kadar. Bu üç nokta çok çok önemli. Hem doğru klinik doğru tedavi hem de doğru hekim olması çok çok önemli. Bunlara dikkat edilince başarıya ulaşmak biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü önemli olan altta yatan sebebi bulup, hastaya özgü tedavi protokolü uygulamak. Hastamız geçtiğimiz yıl çocuğunu doğurdu ve şu anda çocuğu 1 yaşında. Bizler de çok mutluyuz bu durumda" diye konuştu.

"Doktor doktor gezdik, ama çare bulamadık"

Mehmet Emin Çeçen 12 yıllık evli olduklarını, doktor doktor gezdiklerini ama çare bulamadıklarını ifade ederek, "Hakan hocaya geldik, Allah razı olsun. Eşim gebe kaldı ve şuanda görüyorsunuz çocuğumuz 1 yaşında. 12 yıl sonra böyle bir sevinci yaşamak çok güzeldi. Birçok merkez dolaştık olumsuz oldu. Biz Hakan Hocaya geldik, Allah nasip etti. Kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Narin Çeçen de çok mutlu olduğunu böyle bir duyguyu herkesin yaşaması gerektiğini belirterek, Prof. Dr. Hakan Çoksüer ve ekibine teşekkür etti.

Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu
Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu
Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu
Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu

Diyarbakır, Kızıltepe, Mardin, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu - Son Dakika


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