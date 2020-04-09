Mardinli fırıncıdan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek - Son Dakika

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Mardinli fırıncıdan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek
6 saat önce
Mardin'de bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor.
Mardin'de bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor.
Latifiye Mahallesi 1. Caddesi'nde ekmek fırını işleten İbrahim Cemiloğlu, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede esnaf olarak ellerinden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Hayırseverlerin katkısıyla çok kişiye ekmek verdiğini aktaran Cemiloğlu, "Allah nasip ederse biz bu süreci Ramazan'ın sonuna kadar, bayrama kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Rabbim katkısı olan herkesten razı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:30 Kaynak: AA
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