Mardinli fotoğraf sanatçısından depremzedelere yardım - Son Dakika

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Mardinli fotoğraf sanatçısından depremzedelere yardım
6 saat önce
Mardin Kızıltepeli fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, sosyal medya üzerinden Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
Mardin Kızıltepeli fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, sosyal medya üzerinden Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Şahin, toplanan temel ihtiyaç malzemelerini kendi imkanlarıyla depremzedelere ulaştırdı.
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, Elazığ depremi nedeniyle zarar güren vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya sayesinde kışlık kıyafet, bot, bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaç malzemeleri toplandı. Şahin toplanan malzemeleri kendi imkanları ile Elazığ'a götürerek depremzedelere ulaştırdı. - MARDİN
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