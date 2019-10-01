Son Dakika Haberleri: Mardinli futbolcu İstanbulspor'a transfer oldu
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Mardinli futbolcu İstanbulspor'a transfer oldu

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Başakspor U16 futbol takımının başarılı futbolcusu Zeki Pirhan Cırık, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer oldu.

Mardinli futbolcu İstanbulspor'a transfer oldu, System.String[]

Mardin Büyükşehir Başakspor U16 futbol takımının başarılı futbolcusu Zeki Pirhan Cırık, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer oldu.


Vali Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destek ve emekleri ile kurulan Mardin Büyükşehir Başakspor futbol altyapısı ilk meyvelerini vermeye başladı. Daha önce 2005 doğumlu Toprak Arvin Gürbüz'ü Altınordu'ya transfer eden Başakspor altyapısı, şimdi de 2004 doğumlu Zeki Pirhan Cırık'ı TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer etti.


Yaklaşık üç senedir Başakspor altyapısı U15 ve U16 takımlarının kaptanlığını yapan 2004 doğumlu genç sporcusunun emeklerinin karşılığını aldığını kaydeden Başakspor altyapısı sorumlusu Faris Çalbay, "İlerde çok iyi yerlerde göreceğimiz iki genç sporcumuzu profesyonel liglerde oynayan takımlara transfer ettik. Mardinli genç futbolculara çok iyi rol model olacak olan bu futbolcu kardeşlerimizin başarısının haklı gururunu yaşıyoruz. Mardin'den Türk futboluna çok yetenekli iki genç futbolcumuzu kazandırmak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu konuda bizlere ve genç sporcu kardeşlerimize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sayın Valimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MARDİN

İstanbulspor, Futbol, Mardin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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