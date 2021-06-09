Mardinli gençler belediyenin yamaç paraşütü eğitimine ilgi gösteriyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin, "Uçmak için kanatlara ihtiyacınız yok" sloganı ile başlattığı yamaç paraşütü eğitimlerine gençler büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinin, 2018 yılında başlattığı yamaç paraşütü eğitimlerinin üçüncü dönem yer uçuşları ile devam ettiği belirtildi.

Yamaç paraşütü alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerde yamaç paraşütü ve ekipmanların tanıtımı, meteoroloji dersi, hava trafik kuralları, yer eğitimi gibi konularda bilgilerin verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Kasım Şehir Stadyumunda verilen yer eğitimlerinde ise alçak tepe ve yüksek irtifa uçuşları yapıldı. Mayıs ayında başlayan eğitimlere şu ana kadar 120 kursiyer başvuru yaptı. Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da yeni kayıtlar alınmaya devam ediyor."