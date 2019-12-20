Mardinli gençler, Buray konseriyle doyasıya eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mardinli gençler, Buray konseriyle doyasıya eğlendi - Son Dakika Magazin

Mardinli gençler, Buray konseriyle doyasıya eğlendi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin düzenlediği 'Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri' kapsamında ünlü sanatçı Buray konser verdi.

Mardinli gençler, Buray konseriyle doyasıya eğlendi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin düzenlediği 'Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri' kapsamında ünlü sanatçı Buray konser verdi.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bu yıl 3'üncüsünü organize ettiği Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri kapsamında gençler, Buray'ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Daha önce edebiyat, TV, spor, siyaset ve sinema dünyasının önemli isimlerini gençler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak ses sanatçısı Buray, konseriyle gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, kurum müdürleri ve gençler katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Gençlik Merkezinin çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olduğunu ve gençleri merkeze alan bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Gençlerin istediği isimleri davet ettiklerini belirten Vali Yaman, şunları söyledi:


"3 sene önce Cumhurbaşkanımızın bizlere teveccüh ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinde şunu söylemiştik, 'bundan sonra gençler ne istiyorsa onu yapacağız.' Aralıksız günlerimizin 3'üncü yıl dönümünde Buray kardeşimizi siz istediniz. Kendisi de bizleri kırmadı ve bugün burada. Gördüğüm kadarıyla çok mutlusunuz. Bizde mutluyuz. Bizim için Mardin bir gençlik şehri artık. Gençliğin başkenti Mardin. Her zaman söylediğimiz gibi gençlik varsa gelecek var, sizler varsanız bizler varız'. Bundan sonra hep yanınızda olacağız inşallah."


Gençlik Merkezinin düzenlediği konser etkinliğinde salonu dolduran gençler, Buray'ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. - MARDİN

Edebiyat, Mardin, Buray, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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