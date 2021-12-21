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Gençlere bilgisayar eğitimi - Son Dakika

Gençlere bilgisayar eğitimi

21.12.2021 11:40

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde autocad kursu açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde autocad kursu açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde ücretsiz açılan autocad kursuna 19 öğrenci katıldı.

Öğretmen Mehtap Hande Patır, öğrencilerin kursa ilgi gösterdiğini belirterek, "Verilecek eğitimin ardından yavaş yavaş dijital ortamda hayal ettikleri tasarımları çizecekler." dedi.

Kursiyer Serhat Taylak, Artuklu Üniversitesinde okuduğunu, alacağı eğitimin kendisine çok yararlı olacağını aktardı.

Taylak, "Kursta otoket eğitimi alıyorum. Gelecekte bize yardımcı olacak bir program. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Gençlere bilgisayar eğitimi
Gençlere bilgisayar eğitimi
Gençlere bilgisayar eğitimi
Gençlere bilgisayar eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlere bilgisayar eğitimi - Son Dakika


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