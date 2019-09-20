Mardinli gezgin, 63 il ve 5 ülkeyi otostopla gezdi

Mardin'den otostopla başlayarak 63 il ve 5 ülke gezen Diyar Özsoy, en son Hakkari'ye gelerek kamp kurdu.



Mardinli Diyar Özsoy, otostopla başladığı Türkiye turuyla 63 il ve 5 ülke gezdikten sonra Hakkari'ye geldi. Kent merkezinde Sümbül Dağı'na karşı fotoğraf çekip tarihi mekanları gezdikten sonra çadırda geceyi geçiren Diyar Özsoy, birkaç yıldır otostopla Türkiye'nin 63 ilini ve 5 farklı ülkeyi gezdikten sonra çok merak ettiği Hakkari'ye gelip kamp kurduğunu söyledi. Özsoy, "Otostopla diyar diyar geziyorum. Hakkari'ye gelmeye karar verdiğim zaman çevremden baya olumsuz tepkiler aldım. 'Yapamazsın, edemezsin' diyenlere inat Hakkari'ye otostopla gelmeyi başardım. Geldiğim ilk dakikadan itibaren sırtımdaki çantayı gören Hakkari'nin güzel insanı evlerinde misafir etmek istediler ve yemek ikram ettiler. Yemeği kabul ettim, fakat evlerinde kalamadım. Sebebi ise Hakkari'de çadır kurmak istiyordum. Geceyi bir parkta çadır kurarak geçirdim. Amacım beni sosyal medyadan takip eden insanlara Hakkari'nin güvenli ve güzel bir yer olduğunu göstermekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Gerekten de Hakkari görkemli dağlara ve muhteşem doğaya sahip bir kent. Hakkari'nin en çokta düğünlerine ve yöresel kıyafetlerine hayran kaldım" diye konuştu. - HAKKARİ