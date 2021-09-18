- Mardinli görme engelli atletin, milli takıma uzanan başarı hikayesi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki albino olan ve görme engelli Yusuf Adıgüzel, Görme Engelli Paralimpik Yarışmasında derece elde ederek çocukluk hayali olan milli takıma seçildi. Adıgüzel, 2022 Dünya Gençler Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Kızıltepe'de dünyaya gelen albenizimli yüzde 60 görme engelli olan Yusuf Adıgüzel çocukluğundan beri milli atlet olmak istiyordu. Yeni Kızıltepe Spor ile atletizm alanında antrenörü Ahmet Turan ile hazırlanan Yusuf Adıgüzel, 12 Eylülde Afyonkarahisar'da milli takım seçmelerine katıldı. Adıgüzel, 100 metrede 12 saniye 60 salise barajını 12 saniye 45 saliselik dereceyle geçerek çocukluk hayali olan milli takıma seçildi. Yusuf'un şimdiki hayali ise 2022 Dünya Gençler Yarışmasında pistte Türkiye'yi temsil etmek ve madalyalar kazanmak.

Küçük yaşlardan beri atletizme merakının olduğunu kaydeden Adıgüzel, "Benim küçüklükten beri atletizme hevesim vardı. Şimdiye kadar devam ediyorum. Afyonkarahisar'da milli takım seçmelerimiz vardı. Milli takım kotası 12.60'iken ben 12.45 geldim ve milli takıma seçildim. Şimdi üstüne koyarak devam ettirmek istiyorum. 2022'de Dünya Gençler yarışmasında iyi bir derece yapıp ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.

Yusuf'un antrenörü Ahmet Turan, "Yusuf gerçekten çok yetenekli bir sporcu. Bizimle birlikte çalışmaya başladıktan sonra iyi bir performans elde etti. Yusuf milli takıma seçildikten sonra tek hedefimiz ve umudumuz dünya gençler şampiyonasında Yusuf'un madalya getirmesi Yeni Kızıltepe Spor olarak çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman Kızıltepe gençlerinin yanında olan Kaymakamımız Hüseyin Çam'a çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yusuf'un engellerini aşmasında en büyük destekçisi ailesi oldu. Yusuf'un babası Şeyhmus Adıgüzel bir an olsun oğlunu pistte yalnız bırakmıyor. Baba Adıgüzel, "Yusuf'un küçükken çok hevesi vardı. Atlet olacağım diyordu. 'Baba benim tek hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek' diyordu. Allah'a çok şükür bu nasip oldu" diye konuştu.