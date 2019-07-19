Son Dakika Haberleri: Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı

51 dakika önce

Mardin'den 170 kişilik ilk hac kafilesi, havalimanında düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.

Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı, System.String[]
Mardin'den 170 kişilik ilk hac kafilesi, havalimanında düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.

Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, hacı adayları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Mardin'de bu yıl 650 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirten Vali Yaman, ilk kafilede 170 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığını ve 3 yıldır hacı adaylarının hep yanında olduklarını dile getirerek ederek hacı adaylarından hayır dualarını istedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunan törende İl Müftüsü İsmail Çiçek, vatanın birlik ve bütünlüğü için dualar ederek hacı adaylarının sağlıkla gidip gelmelerini temenni etti.

Hacı adayı olan Mahmut Sincar, güzel bir duygu içinde oldukları, Türkiye, Müslümanlar ve Cumhurbaşkanı için dua edeceğini söyledi.

Hacı adaylarından Mehmet Emin Beyazıt ise, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, ülke için dua edeceklerini ifade etti.

13 yıldır hacca gitmek için beklediğini aktaran Mehmet Kantaş da yaşadığı duygunun anlatılamaz olduğunu dile getirdi.

Hacı adayları, pasaport işlemlerinin ardından zılgıtlar, gözyaşları ve dualarla uğurlandı. - MARDİN
Mustafa Yaman, Kızıltepe, Mardin, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:41:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]