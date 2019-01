Mardinli Kürtlerden Trump'a tepki

Mardinli Kürtlerden Trump 'a tepkiMTDF Genel Başkan Mehmet Şerif Öter:"Halepçe'de Kürtler ABD silahları ile katledildi, ABD ve Trump, Kürtlerle en son dost olacaklardır""ABD'nin Kürtlere verdiği zararı başka hiçbir devlet vermemiştir"Daşi Aşiretinden Süleyman Çelik Suriye 'de gerçek zulüm ve tehdit YPG'dir""Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz PYD/YPG belasından kurtulmak için gün sayıyor"MARDİN - Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter ve Daşi Aşiretinden Süleyman Çelik, ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Suriye konusunda Türkiye 'ye yönelik yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter ve Daşi Aşiretinden Süleyman Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız" paylaşımına sert tepki gösterdi. Öter, Trump ve devletinin Kürtlerin dostu olduklarını söyleyecek en son kişiler olduğunu belirterek, Halepçe'de ABD'nin verdiği silahlarla Kürtlerin katledildiğini ifade etti. Tarihe bakıldığında ABD'nin Kürtlere verdiği zararı hiçbir devletin vermediğini anlatan Öter, "Menfaati olduğu sürece Kürtler için 'muhteşem' diyor. Ben de Kürt'üm. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dinimden sonra önem verdiğim dilimdir. Ama hiçbir zaman ABD Kürtlere dost olmadı. Halepçe'de on binlerce Kürt soydaşlarımız ABD'nin verdiği kimyasallarla katledildi. O zaman tarihe baktığımız zaman cılız bir sesle doğru dürüst kınama bile olmadı. Madem Kürtlerle müttefikti, neden herhangi bir girişim olmadı" dedi."Kürtleri kullanmak istiyorlar"ABD'nin Kürtlere silah dışında hiçbir şey vermediğini vurgulayan Öter, "Kimyasaldan kaçan Kürtler, Türkiye'ye geldiler. Trump ve ABD Kürtlere silah dışında ne vermiş? Kürtleri kullanmak istiyor. Amaç Türkiye'de Türkler ve Kürtleri birbirine düşürerek, devleti oluşturan bu ülkenin asli unsurlarını bölmek. Biz etle tırnak gibiyiz. Bunun amacı Kürtlerin binlerce yıldır yaşadığı bu coğrafyada Mezopotamya 'da Dicle ve Fırat arasındaki İsrail 'in deyimi ile vaat edilmiş topraklarda bölünmeyi sağlamak. Amaç aslında burayı İsrail'e peşkeş çekmek. Hiçbir şekilde Trump ve ABD emperyalizmine güvenmemiz gerekiyor ve güvenmeyeceğiz. Bizden öncekilerin başına gelen bizlerin de başına gelecektir. Bizim burada kendi içimizde sorularımızı varsa aile olarak çözeriz" diye konuştu."Kürtler ve teröristler arasındaki fark ABD'nin işine gelmiyor"Daşi Aşiretinden Süleyman Çelik ise, ABD'nin Kürtlerin dostu olmadığını ve olamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:"ABD Başkanının açıklamasını aşiret olarak şiddetle kınıyoruz. Kürtlerle, teröristler arasındaki farkı ABD daha çözememiş ya da işine gelmiyor. Orada asıl zulüm ve asıl tehdit PYD/YPG'dir. Oradaki Kürtlere hayatı zindan eden PYD'dir. Türkiye'de on binlerce insanın onlar yüzünden memleketini tehdit ettiği bir ortamda, orada Kürtlerin malını eşyasını gasp eden Kürtlerin baş belası haline gelen PKK/PYD'dir. Kürtler ve terör örgütü arasındaki farkı biz biliyoruz ama ABD daha bilmiyor. Orada Kürtler ucuz askerdir. Conileri getirip ayda 10 bin lira vermektense, 300- 400 dolara bir Kürdü kendine asker olarak görmektedir. Onların bakış açıları Kürtlerle alakalı değildir. Suriye'de Kürt kardeşlerimiz PYD/PKK belasından kurtulmak için gün sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti Afrin 'e nasıl girdiyse bugün Kamışlı'da Kürt kardeşlerimiz de teröristlerden kurtulmak için gün sayıyor. Terör örgütü PKK, PYD'den kurtulmanın tek yolu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Suriye'deki kardeşlerimiz de bizim gibi düşünüyor. Türkiye Kamışlı'ya girerse oradaki Kürt kardeşlerimiz Türk bayrakları ile Türkiye Cumhuriyeti askerini karşılayacaktır. Biz Türkiye Cumhuriyetinin bekasını Kürtlerin bekası olarak görüyoruz."