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Mardinli lise öğrencilerinin müzik grubu Antalya'daki yarışmada üçüncü oldu - Son Dakika

Mardinli lise öğrencilerinin müzik grubu Antalya'daki yarışmada üçüncü oldu

14.12.2021 15:40
Mardinli lise öğrencilerinin müzik grubu Antalya'daki yarışmada üçüncü oldu

Mardin'de Yunus Emre'nin "Ahir Zaman" şiirini besteleyen lise öğrencileri, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nin düzenlediği yarışmada üçüncülük elde etti.

Mardin'de Yunus Emre'nin "Ahir Zaman" şiirini besteleyen lise öğrencileri, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nin düzenlediği yarışmada üçüncülük elde etti.

Merkez Artuklu ilçesinde İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, boş zamanlarında müzik öğretmeni Beyza Dağlı öncülüğünde müzik aletlerini çalmayı öğrendi.

Öğrencilerin oluşturduğu "Ritimardin" grubu, Aşık Veysel, Yunus Emre gibi halk ozanlarının ve sanatçıların eserlerini söyleyerek klip çekiyor. Yunus Emre'nin "Ahir Zaman" şiirini besteleyen öğrenciler, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nin düzenlediği ve 43 lisenin katıldığı yarışmada üçüncü oldu.

Artuklu İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, AA muhabirine, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal etkinlikler alanında da yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Okulların tasarım atölyelerinde müzik, görsel ve el becerileri bölümlerinin olduğunu aktaran Duyan, bu sayede yeteneklerin keşfedilmesi için sağlıklı ortamlar oluştuğunu belirtti.

Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda yönlendirdiklerini ifade eden Duyan, "Dillerin, dinlerin bir arada buluştuğu ve hala beraber yaşadığı bir şehir burası. Bu medeniyetin bıraktığı izleri geleceğe taşımak adına çocuklarımızı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Elimizde böyle bir hazine varken değerlendirmek lazım. İnşallah bunun da gayretini göstereceğiz." dedi.

Müzik öğretmeni Beyza Dağlı ise okul dışında öğrencilerle beraber piyano, keman ve gitar dersleri ile zaman geçirdiklerini belirterek, güzel projelere imza attıklarını dile getirdi.

Dağlı, "Hedefim öğrencilerime enstrümanları öğretmek, güzel projeler yaparak, sanatla iç içe olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Öğrenci Emircan Gürel de boş zamanlarında müzik atölyesine zaman geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gürel, "Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nin düzenlediği yarışmada, Yunus Emre'nin Ahir Zaman şiirini besteledik. 5 arkadaşımızla böyle bir çalışma ortaya koyduk. Müzik alanında ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Zeliha Bakay da arkadaşlarıyla oluşturdukları grup sayesinde piyanonun hayatının en önemli parçası haline gelmeye başladığını belirterek, bu yönde ilerlemeyi hedeflediğini aktardı.

Yunus Emre, Antalya, Müzik, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardinli lise öğrencilerinin müzik grubu Antalya'daki yarışmada üçüncü oldu - Son Dakika


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