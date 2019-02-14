Son Dakika Haberleri: Mardinli Marilyn'den Eşekle Kanepe Taşınmasına Tepki

Mardinli Marilyn'den Eşekle Kanepe Taşınmasına Tepki

39 dakika önce

MARDİN'de kanepeleri eşeğin sırtında taşıyan 2 kişi tepki çekti.

Mardinli Marilyn'den Eşekle Kanepe Taşınmasına Tepki, System.String[]
MARDİN'de kanepeleri eşeğin sırtında taşıyan 2 kişi tepki çekti.

Önceki gün meydana gelen olayda, kimlikleri belirsiz 2 kişi, bir eşeğin sırtına onlarca kilo ağırlığındaki 2 kanepeyi yükleyerek taşıttı. Birinci Cadde'de eşekle kanepeleri taşıyan kişileri görüp peşinden koşan ve kentte ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle dikkat çeken Melek Akarmut, tepki gösterdi. Eşeğin yürüyemez haldeki durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Akarmut'un tepki gösterdiği kişiler, "Seni ilgilendiren bir şey var mı?" diyerek yola devam ettiler. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:27 Kaynak: DHA

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