Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu - Son Dakika

Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu

08.04.2021 11:40
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu, System.String[]

MARDİN'de görenlerin ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki Melek Karahan, kendi imkanlıyla kiraladığı tarihi konağı, bankadan kredi çekip kedi sığınma evine dönüştürdü.

MARDİN'de görenlerin  ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki Melek Karahan, kendi imkanlıyla kiraladığı tarihi konağı, bankadan kredi çekip kedi sığınma evine dönüştürdü. Karahan'ın saphiplendiği 20 kedinin çoğu engeli ve bakıma muhtaç.

Tarihi konak içinde kediler için hasta kedi bakım odası, oyun yaşam alanları oluşturan Karahan, "Çocukluk hayalimdi. Bu zamana nasipmiş. Çok istiyordum. Küçük kulübelerle yetiniyordum. Ama işletmemin arkasında böyle boş bin bina görünce, o kadar heyecandandım ki. Burada onlar için çok güzel bir ortam hazırlayabilirim dedim. Bu kedi sığınma evini kurmak için, 60 bin lira kredi çektim. İnsanlar beni yadırgadı. Ama ben hayvanları çok seviyorum. İmkanlarım el verdiğince, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor, onlara bakıyorum. Her yatakta isimleri var. Hasta odamız ayrı. Bulaşıcı hastalık olmasın diye, onları ayrı bir yerde tutuyorum. Hareketsiz olanların orada tedavilerini yapıyoruz. Yatak örtülerini de kendim yaptım. Hepsini ördüm. Çok severek yaptım. 3 ayda tamamlandı" dedi.

'DİNAR'DAN GELDİ, MARDİN'E AŞIK OLDU'

8 yıl önce memur eşinin tayini nedeniyle, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden Mardin'e gelen ve artık buraya yerleşmeye karar verdiğini söyleyen Melek Karahan, Mardin'i çok sevdiğini ve hayatının geri kalanını bu şehirde geçirmeye çalışacağını söyledi. Marilyn Monroe'ya benzetilme hikayesini de anlatan Karahan, "Buraya dünyanın her yerinden turist geliyor. İnsanlar beni keşfetti. Çok kişiye benzettiler. Ama saçlarım da böyle olunca, Marilyn Monreo'yu daha çok anımsattığımı söylediler. Ben de bunu fırsata çevirmeye çalıştım. İşletme açtım. Sabun satışları çok güzel gidiyor. Mardin'e 8 yıl önce eşimin tayini nedeniyle geldik. Amerika'nın Marilyn Monroe'su varsa, Mardin'in de Monroe'si var. Mardin'i çok seviyorum. Tarihi dokusuyla zaten turizme açık bir yer. İnsanların gelip görmesini çok istiyorum. Mutlaka gelsinler, insanları da çok güzeldir. Dinlerin ve dillerin şehri Mardin'e herkesi bekliyorum" diye konuştu.


Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu - Son Dakika


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