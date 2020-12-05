Mardinli minik öğrencilerinden sağlık çalışanları için empati çalışması - Son Dakika

Mardin merkez Artuklu ilçesinde Abdulkadir Tutaşı İlkokulu öğrencileri, sağlık çalışanlarının çocukları için yaptıkları empati çalışmasını Devlet Hastanesine astı.

Abdulkadir Tutaşı İlkokulu Müdürü İhsan Homan, Müdür Yardımcısı Ali Turuş, Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alpay Tuncar ve diğer hastane yetkililerinin katılımıyla empati afiş çalışması Devlet Hastanesinin poliklinikler girişine asıldı.

Homan, sağlık çalışanlarının verdikleri bu mücadelede yalnız olmadıkları, onları düşünen birilerinin her daim olduğunu göstermek amacıyla empati çalışması yaptıklarını kaydetti.

Minik öğrencilerin bu süreçte kendilerini sağlık çalışanlarının çocuklarının yerine koymaları isteyerek düşünmelerini ve mesajlarını bu şekilde yazmalarını istediklerini aktaran Homan, şöyle konuştu:

"Oldukça güzel, anlamlı ve duygu yüklü mesajların gelmesi üzerine bu mesajların büyük bir brandaya yazılarak Kovid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan ve günlerce hatta haftalarca çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarının bu mücadeleyi verdikleri Mardin Devlet Hastanesinde sergilemenin daha uygun düşündük."

Çok mutlu olduklarını dile getiren Tuncar da milli eğitim camiası nezdinde yaşları küçük yüreği büyük minik öğrencilere teşekkür etti.