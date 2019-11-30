Son Dakika Haberleri: Mardinli öğrenciler "1010 Kaşif" arasına katıldı
Son Dakika Güncel Mardinli öğrenciler '1010 Kaşif' arasına katıldı - Son Dakika

Mardinli öğrenciler "1010 Kaşif" arasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Mardin'de öğrencilere eğitim verildi.

Mardinli öğrenciler

Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Mardin'de öğrencilere eğitim verildi.

Geçen yıl başlayan ve devam eden proje çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mardin Artuklu Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu ve Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda kodlama eğitimleri sürdürülecek.


Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Öğretmenlerin desteğiyle eğitim alan öğrencilerin akranlarına öğrendiklerini aktarmasıyla tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Dr. Okan Acar, proje kapsamında 1010 gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

2018 yılında başladıkları projeye 2020 yılında da devam edeceklerini aktaran Acar, Kuveyt Türk olarak 26 şehirde 48 okulda proje kapsamında eğitim verdiklerini belirtti.

Projenin teknoloji bağımlılığı denilen ve çağın en büyük sorunlarından biri olan problemi yine teknolojiyle çözmeye çalıştıklarını dile getiren Acar, şöyle devam etti:


"Çocuklarımızı teknolojik ekipmanlarla tanıştırarak onların teknolojiyle olan yakınlıklarını artırmaya çalışıyoruz. Çocukların teknolojiyi daha doğru yerlerde kullanmalarını amaçlıyoruz. Bu anlamda özellikle yerli üretim olan bu robotik setlerimizi şu ana kadar 48 okula ulaştırdık. Kuveyt Türk olarak kaynaklarımızı özellikle bu alana yatırıp ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz."

Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu öğrencisi Çiçek Tekin de proje kapsamında kodlama eğitimi alacağı için mutlu olduğunu aktardı.

Kuveyt Türk, Mardin, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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