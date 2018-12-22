Son Dakika Haberleri: Mardinli Öğrenciler Dicle Üniversitesi'nde

Mardinli Öğrenciler Dicle Üniversitesi'nde

4 saat önce

Mardin'den gelen lise öğrencileri Dicle Üniversitesini ziyaret ederek, üniversiteyi tanıma fırsatı buldu.

Mardinli Öğrenciler Dicle Üniversitesi'nde, System.String[]
Mardin'den gelen lise öğrencileri Dicle Üniversitesini ziyaret ederek, üniversiteyi tanıma fırsatı buldu.

Mardin'den gelen lise öğrencileri Dicle Üniversitesini gezerek fakülteler, eğitim sistemi ve kampüsün fiziki özellikleri hakkında bilgilendirildi. Tıp ve Hukuk Fakültelerini gezen Mardinli öğrenciler, üniversite ortamını ve kampüs yaşantısını tanımaya çalıştı. Daha sonra öğrenciler Anadolu El Sanatları Topluluğunu ziyaret etti. Eğitmen Nuray Hattapoğlu, öğrencilere önce ebru sanatının yapılışını uygulamalı bir şekilde anlattı, ardından öğrencilerle beraber ebru sanat yaptı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:47 Kaynak: İHA

Mardin, Dicle, Güncel
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