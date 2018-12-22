Mardinli Öğrenciler Dicle Üniversitesi'nde

Mardin'den gelen lise öğrencileri Dicle Üniversitesini ziyaret ederek, üniversiteyi tanıma fırsatı buldu.

Mardin'den gelen lise öğrencileri Dicle Üniversitesini ziyaret ederek, üniversiteyi tanıma fırsatı buldu.



Mardin'den gelen lise öğrencileri Dicle Üniversitesini gezerek fakülteler, eğitim sistemi ve kampüsün fiziki özellikleri hakkında bilgilendirildi. Tıp ve Hukuk Fakültelerini gezen Mardinli öğrenciler, üniversite ortamını ve kampüs yaşantısını tanımaya çalıştı. Daha sonra öğrenciler Anadolu El Sanatları Topluluğunu ziyaret etti. Eğitmen Nuray Hattapoğlu, öğrencilere önce ebru sanatının yapılışını uygulamalı bir şekilde anlattı, ardından öğrencilerle beraber ebru sanat yaptı. - DİYARBAKIR

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