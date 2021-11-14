Mardinli Rıfat protez bacakla yürüyecek - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve sol bacağı 7 yıl önce mısır tarlasında hasat yapan biçerdövere sıkışması nedeniyle kesilen 14 yaşındaki Rıfat Özbek, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği'nin desteğiyle protez bacağa kavuşacak.

İlçenin Mezopotamya Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Süreyya ve Şahin Özbek çiftinin oğlu Rıfat henüz 7 yaşındayken sol bacağını mısır tarlasında hasat yapan biçerdövere kaptırdı.

Sol bacağı diz kapağından kesilen Rıfat'a ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle demirden bir protez bacak yaptırabildi.

Ağır olduğu için protezi kullanamayan 8. sınıf öğrencisi Rıfat'ın tek bacağıyla güçlükle otobüse binmeye çalışırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği yöneticileri ailesiyle irtibata geçti.

Dernek yöneticileri aileye Rıfat'ın protez ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti.

Rıfat, evinde ölçü alınarak siparişi verilen protez bacağa bir an önce kavuşmayı bekliyor.

"Ben de yürüyeceğim"

Rıfat Özbek, AA muhabirine, hayırsever dernek üyelerine teşekkür ederek, "Çok seviniyorum. Diğer protezim ağırdı, kullanamıyordum. Sağ olsunlar bana yeni protez alacaklar. Ben de yürüyeceğim. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Sadettin Kandemir de Rıfat'ın sosyal medyada görüntüsü paylaşıldıktan sonra aileye ulaşarak bilgi aldıklarını söyledi.

Rıfat'ın 7 yıldan bu yana tek ayakla hayata tutunmaya çalıştığını öğrendiklerini ifade eden Kandemir, "Rıfat'a yeni ve hafif bir protez bacak yaptıracağız. Rıfat protez bacakla rahatlıkla okula gidecek, annesiyle beraber dışarıya çıkabilecek inşallah. Bunun için kimseden yardım veya bağış toplamadık. Dernek üyeleri olarak aramızda para toplayacağız, 18 bin liralık bir protez yapacağız. Rıfat sevinecek, iyilik kazanacak." dedi.