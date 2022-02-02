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Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine belediyeden nakdi destek - Son Dakika

Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine belediyeden nakdi destek

02.02.2022 12:45
Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine belediyeden nakdi destek

Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi destek verilecek.

Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi destek verilecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, valilikte düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca çocuğunu üniversitede okutan ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımı verileceğini ifade eden Demirtaş, 31 Ocak Pazartesi günü başlayan müracaatların, 18 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.

"Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkacağız." diyen Demirtaş, nakdi destek sunmak için başvuruları beklediklerini aktardı.

Demirtaş, "Bu hem ön lisans hem de lisans öğrencilerimiz için geçerli olan bir yardım olacak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın gelip başvuru yapmaları bizleri mutlu eder. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim yardım komisyonu oluşturduk. Bu komisyon başvuruları değerlendirecek en kısa zamanda sonuçlandıracak. Vatandaşlarımıza en kısa zamanda yardım yapacağız." dedi.

Yardım miktarını başvuru sayısına göre belirleyeceklerini dile getiren Demirtaş, başvurular için hiçbir sınırlama olmadığını, bütün başvuruların değerlendirileceğini kaydetti.

Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin barınacağı yurtlarla ilgili de hiçbir sıkıntının olmadığına işaret ederek, "Bu sene ortaöğretim ve ilköğretime ait olan 4 yurdumuzu üniversitede okuyan öğrencilerimize tahsis ettik. Daha önce 2 yurdumuzda bakım ve onarımları bitirdik. Şu an boş olan bir yurdumuz var. Onun tefrişatını da bugün, yarın bitireceğiz. Herkesin çok rahat eğitim öğretim görmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite dostu bir şehir hedeflediklerini belirten Demirtaş, bunun üniversitenin gelişmesine olduğu kadar şehre de önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

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Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Üniversite, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine belediyeden nakdi destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine belediyeden nakdi destek - Son Dakika
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