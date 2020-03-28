Mardinliler tedbir kurallarına uyarak dışarı çıkmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardinliler tedbir kurallarına uyarak dışarı çıkmıyor - Son Dakika

Mardinliler tedbir kurallarına uyarak dışarı çıkmıyor

6 saat önce

Mardinliler, yeni tip koronavirüsü kontrol altına alabilmek için yapılan çağrılara uyarak dışarı çıkmıyor.

Mardinliler tedbir kurallarına uyarak dışarı çıkmıyor, System.String[]

Mardinliler, yeni tip koronavirüsü kontrol altına alabilmek için yapılan çağrılara uyarak dışarı çıkmıyor.


Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmalarının yasaklanması ve diğer yaştakilerin de zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısına uyulması Mardin'de karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kamor Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, çocuk oyun alanları, oturma alanları, cadde ve sokaklar, tarihi Birinci Cadde ile eski Mardin'in sokakları, Kasımiye Medresesi başta olmak üzere tarihi mekanlar boş kaldı.


Kurs faaliyetlerine 'ara verme' işlemleri devam ediyor


Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, kurs, atölye gibi faaliyetler yapan Gençlik Merkezi, Kulüp Başak, Kodlamardin, konservatuar, Sanat Akademisi, Sosyal Yaşam Merkezi, Downkafe, Marmek, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler sebebiyle; faaliyetlerine ara verme işleminin yeni duyuru yapılana kadar devam edeceği belirtildi. Mardin Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ilçelerde tarihi mekanlar, resmi kurumlar, hastahaneler, müzeler, marketler, fırınlar, nöbetçi eczaneler ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda periyodik olarak dezenfekte çalışması devam ediyor.


Zabıta ekipleri pazar yerlerinde el jeli ve dezenfektanı dağıtılıp, kullanımıyla ve hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında mesafenin uygun hale getirilmesi, sadece gıda ürünlerinin satılması ve hijyen şartlarına uyulması konusunda denetimler yapıldı. - MARDİN

Millet Bahçeleri, Koronavirüs, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:55 Kaynak: İHA

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