Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu - Son Dakika

Korona virüsü salgını nedeniyle yapılan 'sokağa çıkma' uyarılarına rağmen Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar park ve mesire alanlarına akın etti. Vatandaşların zabıtanın uyarılarına rağmen mangal yakması pes dedirtti.



Kızıltepe'de vatandaşlar korona virüsü önlemlerine aldırış etmeden park ve mesire alanlarına akın etti. Kızıltepe Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen kimi vatandaşlar da mangal yaktı. Vatandaşların zabıtanın uyarılarına rağmen mangal yakması pes dedirtti. Yenikent Mahallesi'nde bulunan parkta halı saha maçı yapan vatandaşlar ise ekiplerin uyarısı sonrası sahayı terk etti. - MARDİN